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Italia, ad ore l’addio di Gattuso. Corriere della Sera: “Tratta per lo staff. Colpito dal fallimento sportivo”

Rassegna Stampa

Italia, ad ore l’addio di Gattuso. Corriere della Sera: “Tratta per lo staff. Colpito dal fallimento sportivo”

Redazione

3 Aprile · 09:25

Aggiornamento: 3 Aprile 2026 · 09:25

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GattusoItalia

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Il terremoto nel calcio italiano non si ferma

Il terremoto nel calcio italiano non si ferma. Dopo l’esclusione dal terzo Mondiale consecutivo, arrivano le dimissioni di Gabriele Gravina e di Gianluigi Buffon e pure il futuro di Gennaro Gattuso appare ormai segnato. Le prossime ore saranno decisive per definire il destino del commissario tecnico. Le possibilità di una sua permanenza erano già ridotte, ma dopo l’addio di Buffon si sarebbero praticamente azzerate. In questo momento Gattuso è impegnato a discutere gli ultimi dettagli contrattuali, con particolare attenzione alla posizione del suo staff, per garantire la copertura degli stipendi fino alla scadenza di giugno.

Sul piano economico il mancato accesso al Mondiale comporta anche la perdita del premio da un milione di euro, ma non è questo il punto centrale. Il tecnico è infatti profondamente colpito dal fallimento sportivo. “Il futuro del calcio italiano è molto più importante del mio”, continua a ribadire in queste ore di riflessione. Una frase che sintetizza il momento delicato della Nazionale, alle prese con una rifondazione che appare ormai inevitabile. Lo riporta il Corriere della Sera. 

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