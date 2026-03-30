30 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 09:21

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
“Moise… che ne pensi?”. Gazzetta: “Gattuso ha messo Kean al centro dell’Italia”

Rassegna Stampa

“Moise… che ne pensi?”. Gazzetta: “Gattuso ha messo Kean al centro dell’Italia”

Redazione

30 Marzo · 08:52

Aggiornamento: 30 Marzo 2026 · 08:52

TAG:

GattusoItaliaKean

Condividi:

di

L’intesa tra Kean e Retegui è cresciuta

Il ct dell’Italia Rino Gattuso prima fa divertire i suoi ragazzi, poi chiede una bella scarica di adrenalina in una partitella spezzettata a più riprese: dentro e fuori, la Nazionale va di corsa.

Correre è la parola d’ordine perché Rino sa bene, molto bene, che come ti alleni vale un tesoro una volta dentro la contesa e di correre, a Zenica, ce ne sarà bisogno. Mateo Retegui e Moise Kean vivono l’intero pomeriggio uno accanto all’altro: le possibilità che, domani sera, vada in scena un attacco già visto a Bergamo sono alte.

Mateo e Moise, c’è poco da aggiungere a un’intesa nata e cresciuta negli ultimi tempi: Kean, da quando è arrivato a Coverciano Gattuso, si sente sempre più al centro del pianeta Italia anche perché Rino non perde occasione per coinvolgerlo non appena c’è da aprire una riflessione di gruppo.

«Moise… che ne pensi?», la voce del commissario tecnico della Nazionale dallo scorso giugno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio