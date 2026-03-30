“Moise… che ne pensi?”. Gazzetta: “Gattuso ha messo Kean al centro dell’Italia”

Il ct dell’Italia Rino Gattuso prima fa divertire i suoi ragazzi, poi chiede una bella scarica di adrenalina in una partitella spezzettata a più riprese: dentro e fuori, la Nazionale va di corsa.

Correre è la parola d’ordine perché Rino sa bene, molto bene, che come ti alleni vale un tesoro una volta dentro la contesa e di correre, a Zenica, ce ne sarà bisogno. Mateo Retegui e Moise Kean vivono l’intero pomeriggio uno accanto all’altro: le possibilità che, domani sera, vada in scena un attacco già visto a Bergamo sono alte.

Mateo e Moise, c’è poco da aggiungere a un’intesa nata e cresciuta negli ultimi tempi: Kean, da quando è arrivato a Coverciano Gattuso, si sente sempre più al centro del pianeta Italia anche perché Rino non perde occasione per coinvolgerlo non appena c’è da aprire una riflessione di gruppo.

«Moise… che ne pensi?», la voce del commissario tecnico della Nazionale dallo scorso giugno. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.