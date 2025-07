Bucchioni: “Kean è stato riconoscente verso la Fiorentina, questo è un bellissimo gol per Pioli e Gattuso”

Secondo quanto riportato da Enzo Bucchioni sulla Gazzetta dello Sport in uscita oggi, la Fiorentina e i suoi tifosi hanno superato due settimane toste dove tutti sono rimasti con il fiato sospeso a causa della clausola rescissoria valida dal 1 al 15 luglio per Kean e finita ieri. Il giornalista si è chiesto perché nessun club si è spinto per prendere il giocatore e la risposta è semplice ovvero che l’attaccante ha scelto di restare a Firenze.

Kean ha capito che a Firenze può avere il sorriso ed è stato riconoscente alla città che lo sta amando come un vero idolo, la Fiorentina lo ha reso grande e lui ha deciso di proseguire la sua avventura in viola non cedendo alle tentazioni arabe che lo avrebbero ricoperto di petroldollari come invece ha fatto Retegui andando in Arabia.

Kean ha fatto un piacere pure a Gattuso che se lo potrà godere da vicino senza dover guardare il campionato saudita e che gli ha consegnato ufficiosamente la maglia azzurra titolare da numero 9 per raggiungere i Mondiali. Pioli riparte da lui ed intorno al bomber ha cominciato a costruire la sua nuova Fiorentina.