26 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 23:08

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gattuso: “C’è stato da faticare, ci hanno sorpreso. Ci andremo a giocare questa finale”.

Rassegna Stampa

Gattuso: “C’è stato da faticare, ci hanno sorpreso. Ci andremo a giocare questa finale”.

Redazione

26 Marzo · 22:58

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 22:58

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GattusoItalia

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Le parole del CT dell'Italia Rino Gattuso dopo la vittoria per 2-0 contro l'Irlanda del Nord che vale il pass per la finale playoff.

Il ct dell’Italia Rino Gattuso ha parlato ai microfoni della Rai, dopo il match contro l’Irlanda del Nord vinto 2-0 e valido per la semifinale playoff per accedere ai Mondiali 2026. Primo passo fatto. “C’è stato da faticare e ci hanno pure sorpreso. Nel primo tempo dovevamo fare meglio, ma c’è stata concentrazione. Siamo stati molto bravi, non era scontato”.

Nella ripresa è cambiato tutto. “Eravamo lenti, ma nel secondo tempo abbiamo dato più ritmo e ci andiamo a giocare questa finale. Sappiamo che è difficile e cerchiamo di recuperare bene”.

Sarà complicato lontano da casa. “La pressione la sentono anche gli altri. Adesso ci godiamo questo, da domani concentrati su quello che dobbiamo fare”.

Ci voleva. “Ci voleva, ringraziamo Bergamo. Adesso andiamo a giocare questa finale”.

Lo riporta TMW.

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