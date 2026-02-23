Gazzetta ricorda le parole di Pirlo: "Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia"
La Gazzetta dello Sport prosegue l’analisi della stagione di Nicolò Fagioli, richiamando anche le parole di Andrea Pirlo, l’allenatore che lo fece esordire in prima squadra alla Juventus nel 2020-21.I...
La Gazzetta dello Sport prosegue l’analisi della stagione di Nicolò Fagioli, richiamando anche le parole di Andrea Pirlo, l’allenatore che lo fece esordire in prima squadra alla Juventus nel 2020-21.
Il confronto con Pirlo è inevitabilmente impegnativo: l’ex regista bianconero rappresenta un modello di riferimento importante. Tuttavia, negli ultimi mesi Fagioli ha compiuto progressi significativi, diventando più centrale nel gioco e più incisivo nelle verticalizzazioni, avvicinandosi per caratteristiche e personalità al suo “Maestro”.
Lo stesso Pirlo, in passato, lo aveva indicato come un possibile erede, sottolineandone le qualità in cabina di regia: «Sa fare tutto e ha doti per eccellere in regia», aveva dichiarato in un’intervista proprio alla Gazzetta.
Per completare il percorso, però, Fagioli dovrà aumentare il suo contributo in termini di gol. Intanto punta a trascinare la Fiorentina verso la salvezza e a convincere il ct Gennaro Gattuso a concedergli una nuova opportunità con la Nazionale.