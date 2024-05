Gattuso può tornare in panchina: l’ex viola (per poco) tentato dall’Arabia Saudita

L’ex allenatore viola anche se per pochi giorni, Gennaro Gattuso potrebbe ritrovare la panchina, come riportato da Sportmediaset, infatti l’ex rossonero potrebbe accettare la proposta dell’Al-Taawoun, club militante nella massima serie saudita. Starà a lui valutare la proposta in un campionato che cerca visibilità e che tra le sue fila annovera l’ex Bologna Musa Barrow.