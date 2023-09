Gattuso snobbato anche in Francia? Il Lione non è convinto e preferirebbe Grosso come allenatore

Stando a quanto riportato da L’Equipe, un altro allenatore italiano ha scavalcato Gennaro Gattuso per il ruolo di allenatore del Lione vacante dopo l’esonero di Laurent Blanc. Pare che Fabio Grosso, già vicino alla Francia in estate, sia un nome che gode di maggior gradimento da parte della dirigenza. Dopo aver scelto di non proseguire col Frosinone, il trainer è libero di accordarsi col club.

