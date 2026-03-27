Fagioli: “Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. Troppe polemiche, chi è in Nazionale se l’è meritato”

Spicca il commento di Nicolò Fagioli, escluso dalla lista dei convocati del CT Gennaro Gattuso per le sfide contro Irlanda del Nord e Bosnia. A differenza delle tante polemiche nate attorno alla scelta, il centrocampista, intervenuto a Sky Sport, ha reagito con serenità e grande sportività alla decisione del commissario tecnico.

Le parole di Fagioli: “Non mi aspettavo una chiamata sinceramente, ma penso che chi è stato chiamato se lo sia meritato. Se fossi stato io e non un altro di loro ci sarebbe stata la stessa polemica, funziona così in Italia. C’è solo da tifare per la finale in Bosnia”.