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Fagioli: “Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. Troppe polemiche, chi è in Nazionale se l’è meritato”

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Fagioli: “Non mi aspettavo la chiamata di Gattuso. Troppe polemiche, chi è in Nazionale se l’è meritato”

Redazione

27 Marzo · 16:35

Aggiornamento: 27 Marzo 2026 · 16:43

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Il commento del centrocampista della Fiorentina, Nicolò Fagioli, sulla mancata convocazione in Nazionale da parte di Gattuso

Spicca il commento di Nicolò Fagioli, escluso dalla lista dei convocati del CT Gennaro Gattuso per le sfide contro Irlanda del Nord e Bosnia. A differenza delle tante polemiche nate attorno alla scelta, il centrocampista, intervenuto a Sky Sport, ha reagito con serenità e grande sportività alla decisione del commissario tecnico.

Le parole di Fagioli: “Non mi aspettavo una chiamata sinceramente, ma penso che chi è stato chiamato se lo sia meritato. Se fossi stato io e non un altro di loro ci sarebbe stata la stessa polemica, funziona così in Italia. C’è solo da tifare per la finale in Bosnia”.

 

 

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