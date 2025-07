Tuttosport rivela: “Gattuso preoccupato dalla situazione Kean: il CT lo vuole protagonista a Firenze”

Le voci che vogliono Mateo Retegui e Moise Kean – rispettivamente primo e secondo nella classifica marcatori della scorsa Serie A – pronti a salutare Atalanta e Fiorentina iniziano a creare apprensione anche nel giro azzurro. A riportarlo è Tuttosport, secondo cui il commissario tecnico Gennaro Gattuso è preoccupato all’idea di perdere due dei suoi principali terminali offensivi proprio nel pieno della corsa alla qualificazione per il Mondiale 2026.

Per Retegui, l’insistenza dell’Al-Qadsiah – che avrebbe già messo sul tavolo un’offerta da 40 milioni e sarebbe pronta a rilanciare – apre a un possibile trasferimento in un campionato che, agli occhi dello staff azzurro, appare poco stimolante dal punto di vista tecnico. Per Kean, invece, il pericolo ha una natura opposta: l’interesse di alcuni club di Premier League, se concretizzato, lo porterebbe in un torneo altamente competitivo dove, almeno inizialmente, il minutaggio potrebbe calare drasticamente.

Ciò che preoccupa maggiormente Gattuso è la possibilità che entrambi gli attaccanti cambino squadra dopo una sola stagione vissuta da protagonisti nei contesti in cui hanno raggiunto il miglior rendimento. Non è scontato che, in una nuova realtà, riescano a mantenere lo stesso livello di prestazioni e continuità.

Anche le ipotesi italiane, come Milan e Napoli, non sembrano del tutto rassicuranti: pur restando in Serie A, un trasferimento potrebbe comunque interrompere il percorso di crescita. Per questo, il c.t. spera che sia Retegui che Kean decidano di restare nei club dove hanno dimostrato tutto il loro valore: a Bergamo e a Firenze.