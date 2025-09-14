Gattuso presente per la prima volta al Franchi per Fiorentina-Napoli da ct della nazionale

Presente durante Fiorentina- Napoli il commissario tecnico della nazionale per visionare i giocatori di Fiorentina e Napoli

Ieri sera in tribuna ad osservare la sfida era presente il ct della nazionale Gennaro Gattuso . Diversi i giocatori da visionare : fra i viola Kean, protagonista nelle ultime uscite in maglia azzurra, ma in prospettiva anche Fazzini, Fagioli e Piccoli mentre fra i partenopei Politano, Buongiorno, Di Lorenzo e pure Lucca.

Proprio la squadra allenata da Stefano Pioli era l’unica a cui l’allenatore della nazionale non aveva fatto visita visto che proprio in quei giorni la Fiorentina aveva lasciato il Viola Park per volare in Inghilterra per la tournèe estiva.