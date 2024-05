Gattuso ha raggiunto l’accordo con l’Al Taawoun, squadra del massimo campionato saudita, per la prossima stagione

L’ex tecnico, anche se per poche settimane, della Fiorentina Gennaro Gattuso ha raggiunto un accordo di massima con l’Al Taawoun, squadra che milita attualmente al quarto posto della Saudi Pro League e qualora mantenesse la posizione, giocherebbe la Champions League asiatica 2. Per il calabrese si tratta della nona esperienza in sette campionati diversi.

Lo riporta calciomercato.com