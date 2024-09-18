Gattuso ci ricasca: "Il Presidente mi ha fatto promesse mai mantenute ma per adesso continuo a lottare"

Gennaro Gattuso è in testa alla classifica del campionato croato con l’Hajduk Spalato, nonostante il clima intorno alla squadra. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha così parlato: “Amo ques...

Gennaro Gattuso è in testa alla classifica del campionato croato con l’Hajduk Spalato, nonostante il clima intorno alla squadra. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha così parlato: “Amo questo lavoro – si legge su FootMercato.net – e questi giocatori mi rendono felice, ecco il motivo del perché ho speso 40.000 euro in cellulari. Non sono qui per soldi, ho guadagnato abbastanza nella mia carriera da giocatore e non ho più bisogno di lavorare nella mia vita”. Poi ha proseguito: “Ha dedicato la vittoria a Kalinic. Ha sentito il presidente negli ultimi 10 giorni? No, non lo sento da un mese. Mi erano state promesse delle cose che non sono state mantenute e ho dovuto scegliere tra lottare o arrendermi. Per ora preferisco combattere”. Infine: “Che cosa mi spinge a non dimettermi se la situazione continua così? Ho 400 partite al mio attivo da allenatore, ho guidato già grandi club. Ho sentito quanto i giocatori mi hanno dato il cuore, non voglio deluderli. Non me ne andrò, non lo farò. Se me ne andassi adesso, mentre loro lavorano e si allenano così, mi sentirei una merda, un ometto. Se la pensassi diversamente, andrei a Marbella a portare a spasso i cani”. lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito

LE PAROLE DI CASSANO

https://www.labaroviola.com/cassano-prade-e-una-delle-poche-persone-del-mondo-del-calcio-che-non-ruba-soldi-e-onesto/268587/