La Lazio non molla Maurizio Sarri per la panchina, ha scartato diversi nomi che sono stati proposti, ma sta lavorando su altri nomi. Presto ci sarà un incontro con Rino Gattuso che archivierà la parentesi Hajduk e che potrebbe tornare in Italia. Già tanti anni fa Gattuso era stato in corsa per la Lazio, in Italia è stato sondato anche dal Torino che – come anticipato ieri – potrebbe andare proprio su Marco Baroni sul punto di lasciare la Lazio. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito