TMW rivela: “Gattuso sempre più vicino a diventare il nuovo CT dell’Italia. Domani incontro con Gravina”

Gennaro Gattuso si avvicina sempre di più a essere il prossimo commissario tecnico della Nazionale italiana. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nella giornata di domani è in programma un incontro di persona tra l’ex centrocampista e il presidente federale Gabriele Gravina.

Sarà il primo contatto fisico tra i due, dopo le interlocuzioni a distanza degli ultimi giorni, con l’ex tecnico di Napoli, Fiorentina e Milan che resta in questo momento il primo nome per la panchina azzurra. Sul piatto, la possibilità di un accordo che non copra solo i prossimi Mondiali del 2026, ma anche il ciclo successivo fino agli Europei del 2028, ovviamente con opzione legata al percorso degli azzurri sia nel percorso di qualificazione sia – nella speranza di parteciparvi – alla prossima rassegna iridata.

Come detto, in questo momento la candidatura di Gattuso è la principale: non è detto che le firme arrivino nelle prossime ore, ma il vis a vis sarà comunque centrale per avvicinare la definizione degli accordi. Restano in piedi le opzioni alternative, sempre legate ai campioni della Nazionale del 2006, con Daniele De Rossi e Fabio Cannavaro come altre soluzioni se con “Ringhio” Gattuso non dovesse arrivare la fumata bianca. Lo riporta TMW.