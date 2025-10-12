Gattuso su Piccoli: "Ha grandi doti, se Kean dovrà lasciare la nazionale per infortunio lo sostituirà lui"

Gattuso lascia Tallinn con tre attaccanti (Kean, Retegui ed Esposito) che hanno tutti segnato, ma martedi a Udine il viola non ci sarà. «Valuteremo domani (oggi, ndr) le sue condizioni e se non ce la...

Gattuso lascia Tallinn con tre attaccanti (Kean, Retegui ed Esposito) che hanno tutti segnato, ma martedi a Udine il viola non ci sarà. «Valuteremo domani (oggi, ndr) le sue condizioni e se non ce la farà, non chiamerò nessuno: abbiamo Piccoli che ha grandi doti ed è andato in tribuna. Abbiamo fiducia nei ragazzi che sono qui». Finale sulla sua giacca che nel finale sia è tolto nonostante il freddo. In stile Allegri. «Con l'adrenalina che ho addosso quando vado in panchina, posso allenare anche nella ghiacciaia della mia pescheria, a meno venti gradi. Non sento niente, neppure il freddo». Lo scrive La Gazzetta Dello Sport