Rino Gattuso lascia la Nazionale dopo la mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali 2026

Dopo le dimissioni di Gravina e Buffon, arrivano anche le dimissioni di Gattuso da CT della Nazionale italiana

Dopo i recenti terremoti ai vertici, anche Gennaro Gattuso è ormai a un passo dall’addio. La separazione è di fatto definita, con le parti che stanno sistemando gli ultimi dettagli prima dell’annuncio ufficiale.

La formula individuata è quella della risoluzione consensuale: restano solo le firme per sancire la chiusura del rapporto.

Gattuso ha scelto di attendere le dimissioni di Gravina e Buffon prima di prendere posizione. Una volta arrivati i loro passi indietro, anche il commissario tecnico ha deciso di lasciare la Nazionale italiana.