Gattuso riunisce il gruppo azzurro a Milano: a cena presente anche Kean

Ieri sera a Milano si sono ritrovati a cena molti protagonisti azzurri insieme al Ct della Nazionale, Rino Gattuso. Dopo la tappa in Medio Oriente, con gli incontri con Retegui in Arabia Saudita e Ver...

Ieri sera a Milano si sono ritrovati a cena molti protagonisti azzurri insieme al Ct della Nazionale, Rino Gattuso. Dopo la tappa in Medio Oriente, con gli incontri con Retegui in Arabia Saudita e Verratti in Qatar, e quella londinese per osservare il gruppo dei giocatori di Premier League, tra cui Chiesa, Donnarumma, Tonali e Udogie, il commissario tecnico ha fatto tappa nel capoluogo lombardo.

Alla cena milanese erano presenti calciatori di Milan, Inter, Juventus, Bologna e Fiorentina. Con Gattuso c’erano anche i membri del suo staff, Leonardo Bonucci e Gianluigi Buffon, quest’ultimo nel ruolo di capo delegazione. Come riportato da TeleLombardia, la maggior parte dei presenti proveniva da Inter, Juventus e Milan. Tra i volti nuovi spiccavano Fabio Miretti, centrocampista della Juventus, e Davide Bartesaghi, esterno del Milan. Per i rossoneri presenti anche Matteo Gabbia e Samuele Ricci. Nutrita la rappresentanza dell’Inter con Alessandro Bastoni, Federico Dimarco, Nicolò Barella, Davide Frattesi e Francesco Pio Esposito. Dalla Juventus hanno partecipato Manuel Locatelli, Andrea Cambiaso e Federico Gatti. Presenti infine anche Moise Kean per la Fiorentina e Riccardo Orsolini per il Bologna.

Nei prossimi giorni Gattuso farà tappa anche a Bergamo, Roma e Napoli, mentre l’incontro con i cagliaritani Caprile e Palestra è previsto dopo la sfida contro il Lecce.