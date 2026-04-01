Gazzetta rivela: "Gattuso pronto a salutare l'Italia prima che il contratto si esaurisca a giugno"

La missione di Gattuso era infatti a tempo

Paga sempre il ct in questi casi, no? Quindi pagherà molto probabilmente anche Gattuso, confermato ieri in tempo reale da Gravina dopo la terza apocalisse che il dio del calcio ci ha mandato in Terra. Il presidente federale aveva già insistito con Mancini dopo la Macedonia del Nord, non è una novità. Ma non dipende tutto da Gravina che, oltretutto, potrebbe dover sacrificare il ct in cambio della sua sopravvivenza. Ma in tutto questo caos una domanda è spontanea: cosa ne pensa Gattuso?

Il ct è un uomo di passioni e di sincerità. Ci mette sempre la faccia e non sfuggirà alle sue responsabilità neanche stavolta. Sicuramente qualcuno dei suoi non è stato all’altezza a Zenica, ma non lo dirà mai. Palestra però doveva entrare prima, è stato il migliore. E niente esclude che sia Gattuso stesso a togliere il disturbo addirittura prima che il contratto si esaurisca a giugno. D’altra parte, la sua missione era a tempo: Rino aveva raccolto i cocci e raddrizzato la barca fino alla seconda Norvegia che ha finito con il minare la sicurezza della squadra. Non è bastato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.