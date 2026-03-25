25 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:45

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gattuso: “Chi gioca domani davanti? Abbiamo attaccanti forti e ne sono consapevole”

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Gattuso: “Chi gioca domani davanti? Abbiamo attaccanti forti e ne sono consapevole”

Redazione

25 Marzo · 20:01

Aggiornamento: 25 Marzo 2026 · 20:01

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Alla vigilia della sfida contro l’Irlanda del Nord per i playoff Mondiali, il ct dell’Italia Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sul reparto offensivo, dove figura l’unico viola convocato, Moise Kean.
Gattuso ha sottolineato l’importanza dell’obiettivo: “E’ la gara più importante della mia carriera, anche se è da un po’ che alleno. Per noi andare al Mondiale era quasi la normalità, e saltare le ultime due edizioni è stato un duro colpo. Adesso però conta solo il presente e questi playoff: dobbiamo tornare a essere protagonisti come lo siamo stati per anni”.
Sulle scelte di formazione e sugli attaccanti: “Non sto pensando alla gara successiva, quella del 31. Davanti abbiamo attaccanti di valore e ne sono consapevole”

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