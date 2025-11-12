Ferrari risponde a Gattuso: “Se Kean viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni”

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha aperto la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore, Paolo Vanoli, e il nuovo direttore sportivo viola, Roberto Goretti, queste sono le sue parole: “Siamo qui per la presentazione di Vanoli e Goretti. Sul nuovo allenatore ci siamo incontrati e parlati ed abbiamo condiviso la rabbia di accettare questa sfida e in questi giorni ci sta trasmettendo la voglia di fare. Siamo molto contenti di lui”.

Sulle parole di Gattuso: “Se un giocatore viene convocato e va in panchina è perché ci sono le condizioni, poi se il mister gli ha chiesto se se la sente di entrare sono cose di campo. Poi purtroppo ha avuto un’altra botta. Sta facendo una fase di recupero e quando starà meglio lo faremo sapere”.