Emozione Cobolli in Davis: “Dedico questa vittoria a mia mamma, mio fratello e Bove”

Flavio Cobolli firma un’impresa destinata a restare nella memoria: batte Zizou Bergs 6-3, 6-7, 7-6 dopo oltre tre ore e un tie-break da brividi chiuso 17-15, cancellando una serie di match point in un finale che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il palazzetto. Alla fine l’Italia del tennis è per la terza volta consecutiva in finale di Coppa Davis e il tennista azzurro fa una dedica speciale alla fine dell’incontro. Queste le sue parole: “Ci tenevo a dedicare questa vittoria a mia mamma, che non è solita venire a questi appuntamenti. A mio fratello e a un mio grande amico, che spero possa tornare presto a giocare a calcio Edoardo Bove. Forza Italia!”