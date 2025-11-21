21 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 23:40

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Emozione Cobolli in Davis: “Dedico questa vittoria a mia mamma, mio fratello e Bove”

News

Emozione Cobolli in Davis: “Dedico questa vittoria a mia mamma, mio fratello e Bove”

Redazione

21 Novembre · 22:57

Aggiornamento: 21 Novembre 2025 · 22:57

TAG:

Bovecoppa davisFiorentinaItalia

Condividi:

di

L'Italia è per la terza volta consecutiva in finale di Coppa Davis

Flavio Cobolli firma un’impresa destinata a restare nella memoria: batte Zizou Bergs 6-3, 6-7, 7-6 dopo oltre tre ore e un tie-break da brividi chiuso 17-15, cancellando una serie di match point in un finale che ha tenuto con il fiato sospeso tutto il palazzetto. Alla fine l’Italia del tennis è per la terza volta consecutiva in finale di Coppa Davis e il tennista azzurro fa una dedica speciale alla fine dell’incontro. Queste le sue parole: “Ci tenevo a dedicare questa vittoria a mia mamma, che non è solita venire a questi appuntamenti. A mio fratello e a un mio grande amico, che spero possa tornare presto a giocare a calcio Edoardo Bove. Forza Italia!”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio