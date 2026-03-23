Chiesa salta i playoff per il mondiale. Lo staff medico non lo ha ritenuto pronto per giocare

Inizia in salita l’avventura della Nazionale di Rino Gattuso verso il playoff di qualificazione ai Mondiali 2026 di giovedì a Bergamo contro l’Irlanda del Nord. Il ct è costretto a rinunciare a Federico Chiesa, che ha lasciato Coverciano. “Verificate le sue condizioni fisiche una volta giunto presso il Centro Tecnico Federale, è stato ritenuto non disponibile per le prossime due partite e, in accordo con il club, ha lasciato il ritiro della Nazionale”, ha reso noto la Figc in un comunicato. Al suo posto è stato chiamato Nicolò Cambiaghi del Bologna.

— Per Federico Chiesa si sarebbe trattato del ritorno in azzurro a distanza di quasi due anni dall’ultima volta, ovvero la serata dell’eliminazione da Euro 2024 contro la Svizzera. Gattuso lo ha inseguito a lungo e, dopo aver ricevuto tre “no” a settembre, ottobre e novembre, stavolta era riuscito a convincere il figlio d’arte. “Non si sentiva pronto e io ho bisogno di chi lo è davvero, ha qualche problema da sistemare” aveva spiegato il ct dopo l’ultimo confronto negativo. Stavolta sembrava fosse la volta buona, ma evidentemente i miseri 673′ stagionali disputati con il Liverpool non gli permettono di avere una forma accettabile per due partite senza appello

Gattuso verificherà adesso le condizioni di altri tre giocatori, arrivati acciaccati a Coverciano: Gianluca Mancini è uscito all’intervallo di Roma-Lecce per un fastidio al polpaccio che non sembra preoccupare, Alessandro Bastoni è sempre dolorante alla tibia dopo il fallo commesso su Rabiot nel derby, mentre Gianluca Scamacca è alle prese con una lesione all’adduttore ma vorrebbe provarci. Lo scrive La Gazzetta dello sport