26 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:37

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Gazzetta: “Italia, Kean avrebbe percepito la panchina come una bocciatura. Giocherà i primi 60’”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Italia, Kean avrebbe percepito la panchina come una bocciatura. Giocherà i primi 60’”

Redazione

26 Marzo · 10:02

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 10:02

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Oggi staffetta tra Kean ed Esposito

Il rischio calcolato è schierare un centravanti, Moise Kean, che ha appena superato un infortunio e non è al cento per cento. E un partner, Mateo Retegui, che da novembre non gioca una partita ad alta intensità, essendo indaffarato nel campionato saudita (tra l’altro sospeso da due settimane a causa della guerra in Medio Oriente). Kean i primi sessanta minuti, Esposito gli ultimi trenta: il piano di Gattuso a grandi linee è questo. Sarebbe stato più complesso invertire l’ordine degli addendi, perché Kean avrebbe percepito la panchina come una bocciatura e merita il rispetto delle gerarchie iniziali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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