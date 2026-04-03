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Nazione: “Kean è tornato provato mentalmente, domani in panchina. Obiettivo averlo al 100% per Londra”

Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Nazione: “Kean è tornato provato mentalmente, domani in panchina. Obiettivo averlo al 100% per Londra”

Redazione

3 Aprile · 08:33

Aggiornamento: 3 Aprile 2026 · 08:33

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Una buona notizia per Vanoli

Una buona notizia per Paolo Vanoli, che dunque fin dalla trasferta del Bentegodi potrà contare sul suo capocannoniere, che tuttavia sembra destinato a partire dalla panchina nel prossimo turno di Serie A. Nonostante l’integrità fisica, Kean è tornato dagli impegni in Nazionale piuttosto provato (specie sotto l’aspetto mentale) dunque non è escluso che lo staff tecnico possa scegliere di preservarlo a Verona per averlo al 100% giovedì prossimo a Londra con il Crystal Palace. Lo riporta La Nazione. 

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