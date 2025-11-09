9 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:00

Corriere Fiorentino non ha dubbi: “Kean out per la botta alla tibia: non andrà in Nazionale”

9 Novembre

Vanoli è costretto a fare a meno del bomber oggi

«Con quella faccia un po’ così, quell’espressione un po’ così» di chi ha accettato di prendere in corsa una squadra ultima in classifica e incapace di vincere una sola partita e di chi, all’esordio, si ritrova a dover rinunciare al giocatore più forte. Ci arriva così a Genova, Paolo Vanoli. Alla prima sulla panchina della Fiorentina e subito costretto a fare a meno del bomber. Kean infatti, notizia pessima della vigilia, è out (e non andrà in Nazionale) per una botta alla tibia rimediata col Mainz. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

