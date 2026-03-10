10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Cassano elogia Prandelli: “Era un fenomeno, in tre secondi incartò la Germania e ha fatto tanto a Firenze”

News

Cassano elogia Prandelli: “Era un fenomeno, in tre secondi incartò la Germania e ha fatto tanto a Firenze”

Redazione

10 Marzo · 14:35

Aggiornamento: 10 Marzo 2026 · 14:35

TAG:

#FiorentinaCassanoItaliaPrandelli

Condividi:

di

L'ex fantasista barese ha parlato del suo ex tecnico con la Nazionale italiana ai tempi degli Europei del 2012

A Viva el Futbol, l’ex giocatore Antonio Cassano ha parlato dell’ex commissario tecnico e allenatore viola Cesare Prandelli, presente alla puntata del podcast a Firenze del 23 marzo con cui ha fatto un Europeo e un Mondiale: “Allenatore spettacolare e una persona enorme a cui ho rotto molto le scatole, ma che ringrazio tanto per tutto quello che mi ha dato. Lui è stato il primo a far ruotare i tre difensori e i centrocampisti poi lo ha fatto Montella con Aquilani, Pizarro e Borja Valero. Il mister sapeva fare calcio e mi faceva capire subito la tattica.”

Prosegue: “Dopo l’operazione al cuore mi disse che sarei stato il suo regista avanzato. Con la Germania fece un capolavoro e li incastrò alla grande con il giro palla portando fuori i loro difensori cosicché potessi andare dentro per darla a Balotelli. Non mi faceva correre, gli bastava poco e mi lasciava tranquillo e libero di fare senza farmi difendere troppo.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio