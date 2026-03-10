Cassano elogia Prandelli: “Era un fenomeno, in tre secondi incartò la Germania e ha fatto tanto a Firenze”

A Viva el Futbol, l’ex giocatore Antonio Cassano ha parlato dell’ex commissario tecnico e allenatore viola Cesare Prandelli, presente alla puntata del podcast a Firenze del 23 marzo con cui ha fatto un Europeo e un Mondiale: “Allenatore spettacolare e una persona enorme a cui ho rotto molto le scatole, ma che ringrazio tanto per tutto quello che mi ha dato. Lui è stato il primo a far ruotare i tre difensori e i centrocampisti poi lo ha fatto Montella con Aquilani, Pizarro e Borja Valero. Il mister sapeva fare calcio e mi faceva capire subito la tattica.”

Prosegue: “Dopo l’operazione al cuore mi disse che sarei stato il suo regista avanzato. Con la Germania fece un capolavoro e li incastrò alla grande con il giro palla portando fuori i loro difensori cosicché potessi andare dentro per darla a Balotelli. Non mi faceva correre, gli bastava poco e mi lasciava tranquillo e libero di fare senza farmi difendere troppo.”