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Ct Galles: “Come fa l’Italia a saltare 3 Mondiali di fila? Ne hanno vinti 4, è assurdo”

Rassegna Stampa

Ct Galles: “Come fa l’Italia a saltare 3 Mondiali di fila? Ne hanno vinti 4, è assurdo”

Redazione

1 Aprile · 10:27

Aggiornamento: 1 Aprile 2026 · 10:27

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gallesItalia

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"Certo giocare un'ora in 10 non aiuta, ma anche noi sapevamo che gli azzurri avrebbero patito la pressione"

Craig Bellamy, ct del Galles, ha così parlato in conferenza stampa: “Quanto abbiamo fatto ca*are per perdere contro la Bosnia? Come fa l’Italia a saltare 3 mondiali di fila? Lo hanno vinto 4 volte! È semplicemente assurdo. Certo giocare un’ora in 10 non aiuta, ma anche noi sapevamo che gli azzurri avrebbero patito la pressione. Dopo la nostra partita sono andato nel loro spogliatoio per congratularmi. Ho detto ai giocatori: ‘Mi piacerebbe vedervi al Mondiale’, ma non ci credevo veramente. Avevo detto che mi servivano due settimane per riprendermi? Dopo questa notizia mi servirà un mese”.

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