Gattuso:”Giocatori come Fagioli meritavano la convocazione. Ho dato continuità al gruppo già formato”

Si entra nel vivo della qualificazione al Mondiale per l’Italia guidata da Gennaro Gattuso, che ha dato il via al ritiro azzurro dal Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Nel corso della conferenza stampa, il CT ha spiegato le sue scelte in vista della semifinale playoff contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì a Bergamo alle 20:45. Un passaggio che riguarda da vicino anche Nicolò Fagioli, non inserito, un po’ a sorpresa, nella lista dei convocati.

“Spero davvero di centrare l’obiettivo perché questo gruppo merita una soddisfazione importante – ha dichiarato Gattuso –. Ci sono diversi giocatori che avrebbero potuto far parte della squadra, come Zaniolo, Bernardeschi, Fagioli, Orsolini e altri ancora. Però ho deciso di dare continuità al gruppo formato in questi mesi”.

Gattuso ha poi continuato su questa strada sottolineando l’importanza dello spirito di squadra creato nei mesi passati: “Durante l’anno abbiamo lavorato tanto anche fuori dal campo: alle cene con i ragazzi non mi sono presentato con pennarelli e lavagnette, la mia priorità era quella di creare un gruppo e ci sto riuscendo. Adesso dobbiamo restare compatti e affrontare queste partite da vera squadra”.