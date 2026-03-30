30 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 15:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Kean pronto a trascinare l’Italia contro la Bosnia. In attacco è lui l’unico sicuro di partire titolare

News

Kean pronto a trascinare l’Italia contro la Bosnia. In attacco è lui l’unico sicuro di partire titolare

Redazione

30 Marzo · 11:54

Aggiornamento: 30 Marzo 2026 · 11:54

TAG:

ACF FiorentinaItaliaKean

Condividi:

di

Gattuso dovrebbe confermare in blocco la formazione che ha sconfitto l’Irlanda del Nord, anche se in attacco la prova incolore di Retegui a Bergamo fa guadagnare punti a Pio Esposito, entrato col piglio giusto proprio al compagno di reparto.

Per il resto si va verso lo stesso schieramento di giovedì, col trio Mancini-Bastoni-Calafiori a protezione di Donnarumma, con Politano e Dimarco a tutta fascia e con Locatelli in regia (Cristante in seconda fila) fiancheggiato da Barella e Tonali. Davanti, detto del dubbio Retegui-Esposito, la certezza si chiama Moise Kean.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Kean, Retegui. Ct. Gattuso. Lo scrive Goal.com

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio