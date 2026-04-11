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In attesa del ritorno in campo Kean lancia un segnale sui social: “Fallisco solo quando mi arrendo”

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In attesa del ritorno in campo Kean lancia un segnale sui social: “Fallisco solo quando mi arrendo”

Redazione

11 Aprile · 21:31

Aggiornamento: 11 Aprile 2026 · 21:31

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#FiorentinaItaliaKean

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Moise Kean lancia un messaggio esplicito per un finale di stagione in cui vuole tornare protagonista con la maglia della Fiorentina

Alle prese con il problema alla tibia che lo tormenta da una settimana abbondante, Moise Kean è tornato a comunicare con un post sul suo profilo Instagram.
Un segnale quello lanciato da Moise che sta probabilmente smaltendo la delusione del fallimento con l’Italia che non parteciperà ai prossimi Mondiali (salvo clamorose sorprese).
Ed è proprio la foto con la maglia della nazionale, la prima di quattro immagini che ritraggono l’attaccante della Fiorentina che ha voglia di tornare a lottare.
“Fallisco solo quando mi arrendo”

Il messaggio di Moise per il finale di stagione che speriamo di vedere presto in campo anche con la maglia della Fiorentina.

 

 

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