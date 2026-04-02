Mauro su Kean: “Il centravanti dell’Italia lotta per non retrocedere. È un sistema impazzito, dannoso”

Massimo Mauro, ex centrocampista della Juventus, ha così parlato a La Gazzetta dello Sport: “Nelle scuole calcio ci va chi può pagare, è il modo peggiore per innamorarsi del calcio. E chi emerge è subito un fenomeno: l’ultimo è Palestra, martedì il migliore, che a 40 partite in A vale 50 milioni.

Ma che mondo è? Poi il centravanti dell’Italia, Kean, lotta per non retrocedere… È un sistema impazzito, dannoso. Senza qualunquismo, spesso i grandi giocatori erano poveri o ortani: nessuno rompeva le scatole ai figli. Vialli mi diceva: ‘Non ero povero, ma avevo fame di divertimento e vittoria, volevo essere uno dei primi’. Questo non c’è più. Non è colpa di Gattuso o dei suoi giocatori”.