Allegri chiude alle voci sulla Nazionale: “Non c’è stata nessuna telefonata. Penso solo al Milan”

"Abbiamo iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme"

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha così parlato dell'ipotesi Nazionale italiana su DAZN: "Se la chiamata della Nazionale potrebbe farla vacillare? No, fino a questo momento non c'è stata nessuna telefonata e il mio unico pensiero è sul Milan, perché abbiamo iniziato un percorso e lo proseguiremo insieme".