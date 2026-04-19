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Nazione si scaglia contro l’Italia: “Gestione superficiale di Kean, piano di recupero spazzato via”

Per Kean dopo il Verona è partito dunque un nuovo iter di recupero

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2026 08:39
Nazione si scaglia contro l’Italia: “Gestione superficiale di Kean, piano di recupero spazzato via” -
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Italia
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L'equipe medica viola - il cui piano di recupero del centravanti iniziato a marzo è stato pressoché spazzato via dalla superficiale gestione in azzurro del giocatore, tornato a Firenze sovraccaricato - raramente utilizza le infiltrazioni come metodo di cura. Dunque fin da dopo la sfida col Verona, è partito per Moise un nuovo iter di recupero, che dovrebbe terminare nei prossimi giorni. Lo scrive La Nazione.

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