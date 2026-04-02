Corriere Fiorentino: “Ndour e Comuzzo rigenerati dalla cura Baldini in U21. Il difensore spera di partire dal 1’”

Quelli di Ndour e Comuzzo, rigenerati dalla cura Baldini in Under 21. Il centrocampista ha dato ulteriore continuità al momento d’oro con due gol contro Macedonia del Nord e Svezia e, complici i fastidi al polpaccio che hanno limitato Mandragora, si candida fortemente a un’altra maglia da titolare al Bentegodi.

Il difensore può legittimamente sperare di partire dall’inizio, magari nel ruolo di terzino destro visto che sia Dodò sia Fortini sono alle prese con vari problemi. Al centro della retroguardia, d’altronde, Ranieri e Pongracic restano intoccabili, tanto più considerando che il centrale croato (che tornerà domani al Viola Park) è già qualificato per il prossimo Mondiale diventando così l’unico rappresentante viola al torneo che si disputerà tra Messico, Stati Uniti e Canada. Non certo una numerosa rappresentanza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.