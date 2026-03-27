Kean si è preso l’Italia: in 12 partite da titolare con la nazionale ha segnato 12 gol, 7 nelle ultime 5

Ieri sera l’attaccante della Fiorentina Moise Kean è andato a segno con la maglia della nazionale Italiana nella sfida importantissima tra Italia e Irlanda del Nord. Partita in cui ci si giocava una grossa fetta della qualificazione al mondiale. Nonostante l’alta concorrenza in questo momento in attacco Kean si è guadagnato la titolarità ai danni di Pio Esposito. E non poteva essere altrimenti visti i numeri mostruosi con la maglia azzurra.

Kean infatti da quando veste la maglia della Nazionale ha segnato 12 reti in 12 partite da titolare. Inoltre nelle ultime 5 partite con l’Italia ha segnato 7 reti. Ed è sempre andato a segno nelle ultime 5 gare in azzurro, l’ultimo a riuscirci era stato Totò Schillaci nel 1990. Le sue medie realizzative sono altissime in nazionale, per farvi un esempio Immobile ha segnato 17 reti in 57 partite con la nazionale, mentre Moise è a 12 in 25. Tra l’altro le sue 12 reti sono arrivate in 1280 minuti, con una media gol di 1 rete ogni 107 minuti, attualmente inferiore solo a quella di Gigi Riva di 1 rete ogni 103 minuti