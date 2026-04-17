Kean e lo scherzo de Le Iene sul ripescaggio dell’Italia: “Ma che ca**o dici? Io ci sono. Mister devi esserci”

Le Iene, imitando il ct Gattuso hanno chiamato i diversi calciatori dell'Italia tra cui Kean

Le Iene hanno progettato ciò. Immaginando che l’Iran per la guerra non va al Mondiale e l’Italia viene ripescata e l’ex ct Gattuso chiama i suoi calciatori, un componente de Le Iene hanno imitato la voce dell’allenatore, tendendo una trappola a diversi calciatori tra cui Moise Kean.

L’imitatore ha esordito: “M’han detto che siamo ripescati”. Kean ha risposto: “Ma che ca**o dici mister?”, l’imitatore ha aggiunto: “Vai o no se ti chiamano?” E risponde il bomber viola: “Io ci sono, certo che ci sono”. L’imitatore lo incalza: “Ma io ho detto che non ci sono”. E Kean ha affermato: “No! Mister tu ci devi essere al 100%”. Poi l’imitatore sottolinea: “Tu ci vuoi andare?”, è la risposta del numero 20 viola: “Si….”. L’imitatore: “Eh, bell’amico che sei, ci vai senza di me”. Poi a Kean viene il dubbio, e scopre che è tutta una montatura.