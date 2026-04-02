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Amoruso: “Kean deve ripartire titolare perché vorrà rifarsi dopo l’errore della Bosnia”

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Amoruso: “Kean deve ripartire titolare perché vorrà rifarsi dopo l’errore della Bosnia”

Redazione

2 Aprile · 19:00

Aggiornamento: 2 Aprile 2026 · 19:00

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L'ex giocatore è intervenuto per dire il suo parere su Moise Kean in vista del match contro il Verona di sabato

A Radio Bruno Lorenzo Amoruso ha parlato di Fiorentina a due giorni dal Verona: “sabato metterei subito Kean perché l’ho visto bene ed in forma, quindi lo vedo titolare. Ha giocato bene e ha creato tanto pure da solo perché è scappato spesso al suo difensore poi per me non doveva essere tolto perché Dzeko ha fatto 120 minuti, quindi li poteva fare pure lui. Spero stia bene psicologicamente perché la botta l’ha presa a livello mentale e bisogna vedere come reagisce, personalmente volevo rigiocare subito dopo una delusione del genere.”

Su Ndour: “Sta crescendo tanto, è riuscito a fare cose che prima non faceva in campo. Lui è un giocatore dirompente con fisico che aveva bisogno di fiducia e ora l’ha avuta, infatti credo che può maturare ancora di più. Lo vedo essenziale.” 

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