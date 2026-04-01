Scaloni: "Ennesimo Mondiale senza Italia, che tristezza! Eliminazione dura e ingiusta"

Sono davvero triste, ho giocato tanti anni in Italia e la mia famiglia vive lì

Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha parlato così della mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali: "Per noi argentini, giocare l'ennesimo mondiale senza l'Italia è una tristezza. In Argentina siamo molto legati all'italia è un Paese a noi 'fratello' e che ha fatto la storia dei Mondiali. È arrivata un'eliminazione dura e ingiusta: in 10 uomini per quasi tutta la partita. Quando non ti va il vento a favore è veramente difficile. Sono davvero triste, ho giocato tanti anni in Italia e la mia famiglia vive lì. È una verità dura da accettare".