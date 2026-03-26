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Kean: “Mi sono sentito il Paese sulle spalle. E’ stato bello essere di aiuto, ora testa alla prossima”.

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Kean: “Mi sono sentito il Paese sulle spalle. E’ stato bello essere di aiuto, ora testa alla prossima”.

Redazione

26 Marzo · 23:08

Aggiornamento: 26 Marzo 2026 · 23:08

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Ha parlato Moise Kean post gara della Nazionale contro Irlanda del Nord: "L'Irlanda è buona squadra, dovevamo studiarli ancora un po'

Moise Kean, attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, ha commentato così a Sky Sport la vittoria di questa sera contro l’Irlanda del Nord: “Manca ancora una partita, ci manca un altro passo, ma siamo positivi e dobbiamo continuare così. L’Irlanda è una buona squadra, dovevamo ancora studiarli un po’. La nostra partita stasera è stata ottima, ora testa alla prossima”.

Su Gattuso: “Il mister ha un grandissimo attaccamento alla maglia, ci dà ottimi spunti e ci spinge a non mollare mai”.

Sull’emozione dopo il gol: “Mi sono sentito il Paese sulle spalle. È stato bello, spero di essere ancora di aiuto alla squadra e al Paese. Siamo forti e spero di dare ancora il mio contributo”.

Lo riporta TMW

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