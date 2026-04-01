Kayode potrebbe cambiare Nazionale: La Nigeria lo vuole convincere per andare ai Mondiali

L'ex terzino viola potrebbe giocare il Mondiale con la maglia della squadra africana, patria dei genitori, con cui può giocare

L'ex giocatore viola Michael Kayode potrebbe volare negli USA per il prossimo mondiale, ma non con l'Italia uscita ieri contro la Bosnia di Dzeko. Questo si può verificare perché i genitori del giocatore sono nigeriani e quindi può giocare per la selezione africana visto che non ha fatto nemmeno una presenza nella Nazionale azzurra.

Gattuso non ha mai considerato il terzino del Brentford che sta avendo una stagione incredibile in Premier e, di conseguenza, il ragazzo potrebbe accettare la corte delle Super Eagles di Chelle.