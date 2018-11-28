Di Lorenzo, l'Empoli fissa il prezzo: 6 milioni per il giovane terzino destro.

È ormai un pò di tempo che si sente il nome di Di Lorenzo come possibile rinforzo a Gennaio. Corvino proverà a portare a Firenze il giovane terzino destro ma l'Empoli ha fissato il prezzo del cartelli...

È ormai un pò di tempo che si sente il nome di Di Lorenzo come possibile rinforzo a Gennaio. Corvino proverà a portare a Firenze il giovane terzino destro ma l'Empoli ha fissato il prezzo del cartellino a 6 miliono di euro, non una cifra bassissima. Su di lui anche la Sampdoria di Ferrero, che vorrebbe acquistare il giocatore in caso di partenza di Sala. Corsi comunque ha fatto capire che non intende vendere il giocatore a Gennaio a meno che non arrivino offerte monstre.