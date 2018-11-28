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Di Lorenzo, l'Empoli fissa il prezzo: 6 milioni per il giovane terzino destro.

È ormai un pò di tempo che si sente il nome di Di Lorenzo come possibile rinforzo a Gennaio. Corvino proverà a portare a Firenze il giovane terzino destro ma l'Empoli ha fissato il prezzo del cartelli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2018 16:54
Di Lorenzo, l'Empoli fissa il prezzo: 6 milioni per il giovane terzino destro. -
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È ormai un pò di tempo che si sente il nome di Di Lorenzo come possibile rinforzo a Gennaio. Corvino proverà a portare a Firenze il giovane terzino destro ma l'Empoli ha fissato il prezzo del cartellino a 6 miliono di euro, non una cifra bassissima. Su di lui anche la Sampdoria di Ferrero, che vorrebbe acquistare il giocatore in caso di partenza di Sala. Corsi comunque ha fatto capire  che non intende vendere il giocatore a Gennaio a meno che non arrivino offerte monstre.

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