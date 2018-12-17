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"De Paul rimpianto Fiorentina, saltato per 2 milioni. Ho parlato con Corvino, a gennaio..."

A Toscana Tv, l’intermediaro di mercato Giulio Meozzi ha parlato del mercato della Fiorentina a gennaio, queste le sue parole:“Il rimpianto della Fiorentina è quello non aver preso De Paul quest’estat...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 17:50
"De Paul rimpianto Fiorentina, saltato per 2 milioni. Ho parlato con Corvino, a gennaio..." -
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A Toscana Tv, l’intermediaro di mercato Giulio Meozzi ha parlato del mercato della Fiorentina a gennaio, queste le sue parole:

“Il rimpianto della Fiorentina è quello non aver preso De Paul quest’estate, il colpo è saltato per due milioni di euro di differenza tra offerta e richiesta friulano. Ho parlato con Corvino, mi ha detto che sta cercando delle occasioni. Tradotto: affari dove non ci sia esborso economico. Sicuramente in attacco i viola qualcosa dovranno fare. Di Lorenzo non arriverà alla Fiorentina, l’Empoli vuole tanti soldi”

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