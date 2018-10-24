La Nazione, La Fiorentina vuole Di Lorenzo, ecco cosa ha offerto all'Empoli la società viola

Secondo La Nazione a gennaio Corvino busserà alla porta dell’Empoli per arrivare al terzino destro Giovanni Di Lorenzo . Con o senza la pedina Thereau al centro della trattativa, anche se la Fiorentin...

Secondo La Nazione a gennaio Corvino busserà alla porta dell’Empoli per arrivare al terzino destro Giovanni Di Lorenzo . Con o senza la pedina Thereau al centro della trattativa, anche se la Fiorentina vorrebbe inserirlo. Pioli vorrebbe poter inserire in rosa il difensore azzurro già nella seconda metà del campionato. Da qui la possibilità che la Fiorentina provi a utilizzare la stessa formula che (proprio com l’Empoli) ha portato in viola Laurini: prestito e riscatto obbligatorio dopo un anno e mezzo