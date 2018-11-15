Il presidente Corsi su Di Lorenzo: " Piace molto ai viola. A Empoli é già un leader. Il mercato.."

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport parlando anche in particolare del terzino Di Lorenzo, “Sì, Di Lorenzo piace molto alla Fiorentina. Ha fatto m...

Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport parlando anche in particolare del terzino Di Lorenzo, “Sì, Di Lorenzo piace molto alla Fiorentina. Ha fatto molto bene fino a questo punto del campionato. Nelle ultime tre gare l’ho visto un po’ più teso, forse sente la pressione come qualche giocatore più esperto. Dal punto di vista tecnico e caratteriale è un leader, trascina la baracca. È un giocatore di grande qualità, soprattutto dal punto di vista atletico è devastante.Mancano 26 partite, avrà il modo di dare il meglio di sé ma dovrà essere aiutato dal resto della squadra”.