Sportmediaset: Di Lorenzo per Thereau. Corvino ci prova
Vertice tra Fiorentina ed Empoli: secondo quanto riferito da Sportmediaset, Corvino ha incontrato Pecini per parlare del trasferimento in viola di Giovanni Di Lorenzo, mentre potrebbe fare il percorso...
A cura di Redazione Labaroviola
11 gennaio 2019 17:34
Vertice tra Fiorentina ed Empoli: secondo quanto riferito da Sportmediaset, Corvino ha incontrato Pecini per parlare del trasferimento in viola di Giovanni Di Lorenzo, mentre potrebbe fare il percorso inverso Cyril Thereau.
Fonte: Calciomercato.com