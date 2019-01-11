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Sportmediaset: Di Lorenzo per Thereau. Corvino ci prova

Vertice tra Fiorentina ed Empoli: secondo quanto riferito da Sportmediaset, Corvino ha incontrato Pecini per parlare del trasferimento in viola di Giovanni Di Lorenzo, mentre potrebbe fare il percorso...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2019 17:34
Sportmediaset: Di Lorenzo per Thereau. Corvino ci prova -
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Vertice tra Fiorentina ed Empoli: secondo quanto riferito da Sportmediaset, Corvino ha incontrato Pecini per parlare del trasferimento in viola di Giovanni Di Lorenzo, mentre potrebbe fare il percorso inverso Cyril Thereau. 

Fonte: Calciomercato.com

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