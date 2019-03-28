Malusci: "Di Lorenzo è un buon giocatore, ma la piazza viola merita altre tipologie di calciatori…"

Ai microfoni della piattaforma radio web retenetvision.com ha parlato l’ex giocatore della viola Alberto Malusci:"Di Lorenzo, il terzino dell'Empoli potrebbe essere un terzino valido per la Fiorentina...

Ai microfoni della piattaforma radio web retenetvision.com ha parlato l’ex giocatore della viola Alberto Malusci:

"Di Lorenzo, il terzino dell'Empoli potrebbe essere un terzino valido per la Fiorentina?

Credo che andare a cercare i giocatori dell'Empoli, con tutto il rispetto per Di Lorenzo che è un buon giocatore, non sia la soluzione migliore. La piazza di Firenze merita altre tipologie di calciatori. La viola ha bisogno di giocatori già confermati non sempre si deve andare a cercare i calciatori giovani da far crescere. Ci vogliono dei giocatori pronti per affrontare l'intero campionato".