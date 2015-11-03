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Notizie Malusci Intervista Fiorentina

Malusci: "Di Lorenzo è un buon giocatore, ma la piazza viola merita altre tipologie di calciatori…"

28 marzo 2019 11:05

Malusci:"Quello del 1991, fu il mio Fiorentina Juve più caro. Da lì partì l'ascesa di Batigol.."

01 dicembre 2018 14:29

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