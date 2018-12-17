Labaro Viola

CdS, la Fiorentina continua a monitorare Di Lorenzo dell’Empoli

Ieri sera in modo più accurato, la Fiorentina ha monitorato Giovanni Di Lorenzo: terzino destro dell’Empoli. Il giocatore in un vortice che comprende anche Veretout (LEGGI  QUI)Potrebbe arrivare a Fir...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 14:18
CdS, la Fiorentina continua a monitorare Di Lorenzo dell’Empoli -
Calciomercato
Empoli
Di Lorenzo
Condividi

Ieri sera in modo più accurato, la Fiorentina ha monitorato Giovanni Di Lorenzo: terzino destro dell’Empoli. Il giocatore in un vortice che comprende anche Veretout (LEGGI  QUI)

Potrebbe arrivare a Firenze.

A scriverlo è Il Corriere Dello Sport.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok