CdS, la Fiorentina continua a monitorare Di Lorenzo dell’Empoli
Ieri sera in modo più accurato, la Fiorentina ha monitorato Giovanni Di Lorenzo: terzino destro dell’Empoli. Il giocatore in un vortice che comprende anche Veretout (LEGGI QUI)Potrebbe arrivare a Fir...
A cura di Redazione Labaroviola
17 dicembre 2018 14:18
Ieri sera in modo più accurato, la Fiorentina ha monitorato Giovanni Di Lorenzo: terzino destro dell’Empoli. Il giocatore in un vortice che comprende anche Veretout (LEGGI QUI)
Potrebbe arrivare a Firenze.
A scriverlo è Il Corriere Dello Sport.