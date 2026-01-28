Napoli eliminato dalla Champions League, Di Lorenzo: “Dobbiamo recuperare perché la Fiorentina è in salute”

Serata molto amara per il Napoli che prima assapora la qualificazione ai playoff di Champions League, poi viene rimontato in casa dal Chelsea e chiude al 30^ posto eliminato dalla competizione.

Al termine della partita il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di Prime Video

“I nostri tifosi sono sempre con noi, al di là del risultato. Ma questo lo sappiamo. Ci tenevamo a vincere, perché poteva significare playoff. Dispiace, ma sicuramente non l’abbiamo persa stasera. Abbiamo lasciato troppi punti e l’abbiamo pagato. Stasera abbiamo fatto una buona gara, tenendo il ritmo alto. Peccato per il risultato”.

Sulle assenze:

“Gli infortuni ci sono da un po’, ci conviviamo e dobbiamo tener duro. Non è facile giocare sempre gli stessi, ma non deve essere un alibi. Speriamo che qualcuno rientri al più presto per darci una mano. Adesso rigiochiamo subito sabato, dobbiamo recuperare al meglio per affrontare la Fiorentina che è in salute”.