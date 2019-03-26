Di Lorenzo: "È importante raggiungere la salvezza con l'Empoli, al mercato non ci penso…"
Il terzino dell'Empoli, Di Lorenzo è stato intervistato ai microfoni di TMW: “Sinceramente non ci penso di essere un uomo mercato. Ora vediamo di finire al meglio quest'anno e di raggiungere la salvez...
A cura di Redazione Labaroviola
26 marzo 2019 15:38
Il terzino dell'Empoli, Di Lorenzo è stato intervistato ai microfoni di TMW: “Sinceramente non ci penso di essere un uomo mercato. Ora vediamo di finire al meglio quest'anno e di raggiungere la salvezza che è un obiettivo importante per tutti e cambia ogni prospettiva. Poi vedremo cosa accadrà".