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Di Lorenzo: "È importante raggiungere la salvezza con l'Empoli, al mercato non ci penso…"

Il terzino dell'Empoli, Di Lorenzo è stato intervistato ai microfoni di TMW: “Sinceramente non ci penso di essere un uomo mercato. Ora vediamo di finire al meglio quest'anno e di raggiungere la salvez...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 marzo 2019 15:38
Di Lorenzo: "È importante raggiungere la salvezza con l'Empoli, al mercato non ci penso…" -
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Il terzino dell'Empoli, Di Lorenzo è stato intervistato ai microfoni di TMW: “Sinceramente non ci penso di essere un uomo mercato. Ora vediamo di finire al meglio quest'anno e di raggiungere la salvezza che è un obiettivo importante per tutti e cambia ogni prospettiva. Poi vedremo cosa accadrà".

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